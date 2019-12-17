Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - Son Dakika
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Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi

7 saat önce

Diyarbakır'da Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri yaptıkları açıklama ile sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ve kadro talebinde bulundu.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi, System.String[]

Diyarbakır'da Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri yaptıkları açıklama ile sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ve kadro talebinde bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesindeki sendika binası önünde ellerinde "Sözleşmelilik bitmeli", "İşimiz aynı haklarımız neden farklı" yazılı dövizlerle bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Şube başkanı Ramazan Tekdemir, kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük haklarının da önemli olduğunu vurguladı.

Tekdemir, şunları kaydetti:

"Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aksi halde çalışma barışı yara alır, iş verimi azalır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması anayasal hakları sınırlamakta, aile bütünlüğünü bozmakta, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı bırakmakta, öğretmenleri işi ile eşi arasında tercihe zorlamaktadır. Mutlu, yerinden ve işinden memnun öğretmenler demek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere, istihdamda güçlük çekilen yerlerde eğitimde kalitenin ve başarının artması demektir. Eğitimdeki başarı, terörle mücadelede de en etkili yöntemdir. Terör ancak eğitimle biter. Terör biterse kalkınma olur. Genç işsizliği azalır. Gençliğin enerjisi refaha, kalkınmaya, bölgenin gelişmesine harcanmış olur. O halde, ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenliğe dur denilmelidir."

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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