Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, sözleşmeli öğretmenliğin bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Sendika binasında bir araya geldiği üyeler adına basın açıklamasını okuyan Barışan, geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

"Sözleşmeli öğretmen istihdamı gerek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır." diyen Barışan, "Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan, aynı okulda aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır." dedi.