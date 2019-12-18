Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - Son Dakika
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Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi

7 saat önce

Cizre ilçesinde Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri yaptıkları açıklama ile sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ve kadro talebinde bulundu.

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Cizre ilçesinde Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri yaptıkları açıklama ile sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ve kadro talebinde bulundu.

Sanat Sokağında, "Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli" sloganıyla düzenlenen, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da katıldığı basın açıklamasına Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren 11 sendikanın üyeleri katıldı.

Yalçın yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ile kadro talebini dile getirmek, parçalanmış aileleri kavuşturacak bir düzenleme yapılması çağrısında bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Gelecek nesilleri yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine 'dur' demeye geldik. Kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir." diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli öğretmen istihdamı gerek sözleşmeli eğitimciler, gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar, gerekse de farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan aynı okulda aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır. Aksi halde çalışma barışı yara alır, iş verimi azalır. Yetkililerden, sözleşmeli öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek, onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin hakkı vererek yüzleri güldürmelerini istiyor ve bekliyoruz."

Eğitim Bir Sen, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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