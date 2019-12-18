Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ - Son Dakika

Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ

6 saat önce

Basın açıklamasından genel görüntüler Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan'ın basın açıklaması Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi MUŞ - Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, sözleşmeli öğretmenliğin bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasından genel görüntüler

Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan'ın basın açıklaması Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi

MUŞ - Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, sözleşmeli öğretmenliğin bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Sendika binasında bir araya geldiği üyeler adına basın açıklamasını okuyan Barışan, geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

"Sözleşmeli öğretmen istihdamı gerek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır." diyen Barışan, "Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan, aynı okulda aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır." dedi.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ

Eğitim Bir Sen, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Ala'nın kütüğünü sorgulayan 3 kişiye 10 yıl hapis
Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:30 Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" - Son Dakika
21:30 TBMM Başkanı Şentop FETÖ, PKKYGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi - Son Dakika
21:30 Bakan Turhan: "Yakında kazmayı vuracağız" - Son Dakika
21:30 Gaziantep'te su tankerleri hırsızlığında 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı - Son Dakika
21:29 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]