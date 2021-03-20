Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu - Son Dakika

Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu

20.03.2021 13:20
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu, System.String[]

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Gökhan Vurdem (41), 10 yıl önce sözleşmeli öğretmenliği bırakarak, baba mesleği besiciliğe başladı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Gökhan Vurdem (41), 10 yıl önce sözleşmeli öğretmenliği bırakarak, baba mesleği besiciliğe başladı. Vurdem, 250 koyun ile başladığı işte 600 koyunluk sürünün sahibi oldu.

Gökhan Vurdem, 7 yıl sözleşmeli olarak sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında mesleği bırakarak Pınarbaşı ilçesi Sacayağı mahallesinde baba mesleği besicilik yapmaya başladı. 250 koyunla işe başlayan 2 çocuk babası Vurdem, geçen 10 yılda 600 koyunun sahibi oldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, besicilik yapan Gökhan Vurdem'i ziyaret etti. Yaptığı çalışma nedeniyle Vurdem'i tebrik eden İl Müdürü Şahin, "7 yıl öğretmenlik yapmış olan bir arkadaşımızın mesleğini bırakarak, baba mesleğine dönmesi ve ciddi bir sürü sahibi olması çok mutluluk verici. Özellikle Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli de ülkemizin et açığının kapatılabilmesi için küçükbaş hayvancılığa önem vermemiz gerektiğini zikrediyorlar. Bizler de Sayın Bakanımızla hemfikiriz. Sizin gibi genç çiftçilerimizin artmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Besici Gökhan Vurdem ise, öğretmenlik yaptıktan sonra hayvancılığı çok sevdiği için istifa ederek baba ocağına döndüğünü söyledi. İşini severek yaptığını belirten Vurdem, çalışmalarıyla ilgili İl Müdürü Şahin'e bilgi verdi.

Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu
Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu

Pınarbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım         
09:59
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi         
02:23
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 13:29:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei