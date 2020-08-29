Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları başladı - Son Dakika

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre, adaylar kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurularda taban puanını 50 olarak belirleyen bakanlık 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. En fazla atama yapılacak 10 dal arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Diğer alanlar da sırasıyla;

Din kültürü ve Ahlak bilgisi, İngilizce, ilköğretim matematik, Okul öncesi öğretmenliği, Rehberlik, Türkçe, Fen Bilimleri ve özel eğitim branşları... Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine e-devlet üzerinden açıklanacak.

(İHA)