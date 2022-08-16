Öğretmen atama kontenjanları! Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik Kontenjanları! Öğretmen atama kontenjanları 2022 merak ediliyor. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavda, 60 ve üstü puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ