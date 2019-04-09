Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavı İçin Taban Puanlar Belli Oldu

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavı İçin Taban Puanlar Belli Oldu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan adaylara ait taban puanlar duyuruldu.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavı İçin Taban Puanlar Belli Oldu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan adaylara ait taban puanlar duyuruldu.

Bakanlığın internet sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan aday sayıları ve adaylara ait KPSS taban puanları açıklandı.

Buna göre, gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Daha sonra, 91 taban puanıyla psikoloji, 87 puanla halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanları geldi.

Taban puanlarına, MEB Personel Genel Müdürlüğünün "http://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

Sözlü sınav tarihleri

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: AA

meb, Güncel
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