Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi! Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022 merak ediliyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik takvimi!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 18-26/07/2022

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 29/07/2022

Sözlü Sınavların Yapılması: 01-13/08/2022

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 16/08/2022

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 17-18/08/2022

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması: 22/08/2022

Atama Tercihlerinin Alınması: 27-31/08/2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 01/09/2022

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavda, 60 ve üstü puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI