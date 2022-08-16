Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022

16.08.2022 11:42
Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022 merak ediliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi! Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022 merak ediliyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik takvimi!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TAKVİMİ

  • Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 18-26/07/2022
  • Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 29/07/2022
  • Sözlü Sınavların Yapılması: 01-13/08/2022
  • Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 16/08/2022
  • Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 17-18/08/2022
  • Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması: 22/08/2022
  • Atama Tercihlerinin Alınması: 27-31/08/2022
  • Atama Sonuçlarının Açıklanması: 01/09/2022

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavda, 60 ve üstü puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI

Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022
Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022
YORUMLAR
500
Sözleşmeli Öğretmenlik Kontenjanları! Öğretmen atama kontenjanları 2022! Sözleşmeli Öğretmenlik Kontenjanları! Öğretmen atama kontenjanları 2022!

Sözleşmeli öğretmen, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022 - Son Dakika


Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:38:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement