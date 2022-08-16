Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi! Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik takvimi! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2022 merak ediliyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik takvimi!
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavda, 60 ve üstü puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.
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