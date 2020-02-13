Sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de: Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de: Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika Dünya

Sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de: Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlıyor

6 saat önce

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlayacak.

Sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de: Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlıyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Euronews.com'da Görüntüle

KPSS, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri yarın başlıyor
Eğlence merkezinde çalışan eşini öldüren adama haksız tahrik indirimi uygulandı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, makam odasında tavukları çamaşır suyuna batırdı Yargıtay, casus programı kullanarak işçisini kovan işvereni haksız buldu

Son Dakika Haberleri
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
13:41 Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
13:41 Adanış'ın teaseri 3 günde 2 milyon izlendi
13:41 Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:16:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de: Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]