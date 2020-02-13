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Sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de: Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlıyor
6 saat önce
Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlayacak.
Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:45
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