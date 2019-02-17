Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli Üreticilik ve Hayvancılık Yaptıracağız"

Sözleşmeli Üreticilik ve Hayvancılık Yaptıracağız"

22 dakika önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Çubuk'ta yetişen bütün bitkilerin Ankara'nın iklimine daha uygun olduğunu belirterek, "Sözleşmeli üreticilik ve hayvancılık yaptıracağız." dedi.

Sözleşmeli Üreticilik ve Hayvancılık Yaptıracağız
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Çubuk'ta yetişen bütün bitkilerin Ankara'nın iklimine daha uygun olduğunu belirterek, "Sözleşmeli üreticilik ve hayvancılık yaptıracağız." dedi.

Yavaş, Çubuk'taki "Mansur Yavaş Gönüllüleri Seçim Koordinasyon Merkezi" açılışında, 31 Mart'taki seçimde bir zihniyet değişikliği yapılması gerektiğini belirtti.

Çubuk'un en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu savunan Yavaş, Çubuk'a siteler organize sanayi bölgesi yapacaklarının sözünü verdi.

Ankara'da hiç mobilya fuarı yapılmadığını savunan Yavaş, "Esnafla konuşacağız. Eğer kabul ederlerse esnafın satış mağazası orada kalmak şartıyla mobilya üretiminin tamamını buraya getirebiliriz." diye konuştu.

Çubuk'ta süt ve hayvancılık üretiminin bitirildiğini öne süren Yavaş, seçimi kazanması halinde hayvanların alımı ve kesimi de dahil belediye olarak masrafları üstleneceklerini söyledi.

"Bitkilerinizi belediye alacak"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bitkilerin tamamını yurt dışından getirdiğini ileri süren Yavaş, şunları kaydetti:

"Çubuk'ta yetişen bütün bitkiler Ankara'nın iklimine daha uygundur. Sözleşmeli üreticilik ve hayvancılık yaptıracağız. Sizin hayvanlarınız belediyenin kesimhanelerinde kesilecek. Sütlerinizi belediye alacak, okuldaki çocuklara dağıtılacak. Bitkilerinizi belediye alacak, o çiçekler Ankara'nın dört bir yanını süsleyecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sizden bu zamana kadar aldığı parayı size geri getireceğiz."

Mansur Yavaş, konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Çubuk, Ankara, Politika
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