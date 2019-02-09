Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'nde Değişiklik

Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'nde Değişiklik

1 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'nde Değişiklik, System.String[]
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının ismi Personel Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilirken "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı" unvanı "Personel Dairesi Başkanı" şeklinde düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:27 Kaynak: AA

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