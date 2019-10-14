Sözleşmesi feshedilmişti! Suat Arslanboğa sürprizi

TFF'nin 1 Ekim'de açıkladığı kararla, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedildiği açıklanan Üst Klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın hakem seminerine katıldığı ortaya çıktı.



MHK tarafından 13 Ekim Pazar günü İstanbul'da düzenlenen Üst Klasman Hakem Semineri'ne profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa da katıldı.



Arslanboğa, MHK'nın tasarrufu doğrultusunda maçlarda görev yapabilecek ancak yönettiği maç başına hakemlik ücreti alacak.