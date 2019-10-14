Son Dakika Haberleri: Sözleşmesi feshedilmişti! Suat Arslanboğa sürprizi
Son Dakika Spor Sözleşmesi feshedilmişti! Suat Arslanboğa sürprizi

Sözleşmesi feshedilmişti! Suat Arslanboğa sürprizi

33 dakika önce

TFF'nin 1 Ekim'de açıkladığı kararla, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedildiği açıklanan Üst Klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın hakem seminerine katıldığı ortaya çıktı.

Sözleşmesi feshedilmişti! Suat Arslanboğa sürprizi, System.String[]

TFF'nin 1 Ekim'de açıkladığı kararla, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedildiği açıklanan Üst Klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın hakem seminerine katıldığı ortaya çıktı.


MHK tarafından 13 Ekim Pazar günü İstanbul'da düzenlenen Üst Klasman Hakem Semineri'ne profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa da katıldı.


Arslanboğa, MHK'nın tasarrufu doğrultusunda maçlarda görev yapabilecek ancak yönettiği maç başına hakemlik ücreti alacak.

Merkez Hakem Kurulu, Suat Arslanboğa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:47 
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