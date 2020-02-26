Sözleşmesi yenilenmeyen personel işlerini geri istiyor - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesinde 31 Aralık 2019 tarihinde işten çıkartılan yaklaşık 400 sözleşmeli personel MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret edip destek istedi. Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, "CHP'nin sözcüleri PKK'ya yataklık ettiği için görevden alınan belediye başkanını savundular. CHP'den çıkartılan işçiler içinse 'asalak' dediler. PKK'nın yandaşı, emekçinin düşmanı bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız" dedi.



Geçen 31 Aralık'ta Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'de 400'e yakın sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenmedi. Hukuk mücadelesi verip işlerine geri dönmeyi bekleyen 100 kişilik grup bugün Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den toplu çıkarılan işçilerin haklarını savunmak için hukuk komisyonu kuran MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.



"Bütün Adana olarak bu işe bakıyoruz"



MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, mücadeleci bir parti olduklarını belirterek, "TEMSA'daki, İncirlik'teki arkadaşlarımızın yanında olduk. Biz tek gözlü olarak değil bütün Adana olarak bu işe bakıyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Genel merkezimizin bu konuların hepsinden haberi var. Oradaki arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyor. Bizler sizlerin yanındayız ve her zamanda yanınızda olacağız" diye konuştu.



"Hükumetimiz bu sese kayıtsız kalmayacak"



Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yapılan işçi kıyımının karşısında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:



"Sözleşmelerinizi yapan eski başkanınız benim. Er yada geç adaletin tecelli ederek görevlerine döneceği inancım tam. Son dönemde Türkiye'de bizim aday olduğumuz yerel seçimlerde içeriden ve dışarıdan kampanya oluşturuldu. Millet ittifakı için bir rüzgar estirildi. Şuan ki Adana Büyükşehir Belediye başkanı ve bağlı olduğu partisinin genel başkanı namus ve şeref sözü verip, 'İşçilerin, çalışanların ekmekleriyle oynamak bizim işimiz değil' dediler. Bunu ben kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. CHP'nin sözcüleri PKK'ya yataklık ettiği için görevden alınan belediye başkanını savundular. PKK'lılara yandaş oldu bu CHP'liler. CHP'den çıkartılan işçiler içinse 'asalak' dediler. PKK'nın yandaşı emekçinin düşmanı bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. İnşallah hükumetimiz bu sese kayıtsız kalmayacaktır."



Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ise çalışanın her zaman yanında olduklarını ve işlerinin başına dönene AK Parti olarak mücadele vereceklerini aktardı.



"Yazda kışı yaşar olduk"



Grup adına konuşan Enis Turgut, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi kapsamında belediyelerde çalışan sözleşmeli memurların mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 31 Aralık 2019 itibariyle iş sözleşmelerinin feshedildiğini ileri sürdü. Turgut, yıllardır belediyeden almış oldukları maaşın hakkını vermek için çalıştıklarını söyleyerek, "Gelinen noktada 'Martın sonu bahar' diyenlerin siyasi kıyımı neticesinde yazda kışı yaşar olduk. Seçim öncesi namus sözü verenler bukalemun gibi renk değiştirirken bir de yetmediği gibi hakaretamiz sözlere muhatap oldu arkadaşlarımız. Sahte diplomalı denilerek öğretmen arkadaşlarımız rencide edilirken, gazi Meclisin sıralarından 'asalak' yakıştırması yapanların da niyetlerinin ne olduğunu anlamamak saflık olur" dedi.



Ayrıca Enis Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek beklediklerini söyledi. - ADANA