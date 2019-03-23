Son Dakika Haberleri: Sözlü: "Adanamız 10 Milyar Dolarlık Yatırımla Milli Ekonominin Lokomotif Olacak"

Sözlü: "Adanamız 10 Milyar Dolarlık Yatırımla Milli Ekonominin Lokomotif Olacak"

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, 8 bin küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) kümelendiği Metal Sanayi Sitesi, Atikop Toptancılar Sitesi ve Modern Sanayi Sitesi'ni ziyaret edip, hayata geçireceği ekonomik kalkınma ve istihdam projelerini anlattı.

Sözlü:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, 8 bin küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) kümelendiği Metal Sanayi Sitesi, Atikop Toptancılar Sitesi ve Modern Sanayi Sitesi'ni ziyaret edip, hayata geçireceği ekonomik kalkınma ve istihdam projelerini anlattı. Başkan Hüseyin Sözlü, 11 yeni organize sanayi bölgesi ve üretim merkezinin kurulmasına öncülük ettiklerini vurgulayıp, altyapısı güçlü, ulaşım imkanları eksiksiz, modern ve güvenli sanayi tesislerinin Adana'da yükseleceğini müjdeledi. Başkan Sözlü, "Adana'da 10 milyar dolarlık yatırımın ve 250 bin kişiye istihdamın önünü açtık. Adanamız alacağı bu yatırımlarla milli ekonominin lokomotifi olacak" dedi.

Başkan Hüseyin Sözlü, Metal Sanayi Sitesi ve Atikop Toptancılar Sitesi'nde seçim kampanyasını sürdürdü. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş ile birlikte Cumhur İttifakı'na destek isteyen Başkan Sözlü, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Hüseyin Sözlü, Metal Sanayi Sitesi'nde başarıyla uyguladıkları D8 Drenaj Kanalı Kanalizasyon Kollektörü projesiyle atık su ve pis koku sorununu ortadan kaldırdıklarını, kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmeyen yolları sıcak karışım bitümlü asfaltla kaplayarak otoyol standartlarına kavuşturduklarını anlattı. Adana'nın ekonomisine ve üretimine yön veren meslek odaları, kooperatifler ve sanayi sitelerinin yöneticileriyle uyum içinde belediye hizmetlerini hayata gerçekleştirdiklerini anımsatan Sözlü, 20 yıldır kesintisiz belediye başkanı olarak elde ettiği bilgi ve deneyimle Adana'nın gelecek 100 yılını şekillendirecek projeler ve planlamaları da hazır hale getirdiklerini dile getirdi.

Adana'da 250 bin kişiye iş ve AŞ sağlayacak istihdam projeleri için seferber olduklarını kaydeden Sözlü, "54 bin dönüm arazide 11 yeni organize sanayi bölgesi ve üretim merkezinin kurulması için imar düzenlemelerimizi tamamladık. Bugün bir araya geldiğimiz gıda toptancılarımız için de 500 dönüm arazide modern bir site kuracağız. Metal Sanayi Sitesi'nde yaptığımız hizmetlere hepiniz şahitsiniz. Bu bölgede altyapı ve üst yapı için 35 milyon liralık yatırım yaptık. Metal Sanayi Sitesi'ndeki işletmelerimizin yapay zekalı robotları, makineleri Almanya'ya ihraç ettiğini biliyorum. Savunma sanayinde Airbus'a, Boing'e üretim yapan firmalarımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ben inanıyorum ki, yakın gelecekte 2 milyar dolarlık ihracatı tek başına Metal Sanayi Sitesi'ndeki işletmelerimiz yapacaktır. Sizler yeter ki, piyasaları tahrik eden, Türkiye'nin batmasını isteyen, kara tablolar çizenlere fırsat vermeyin. Yeter ki, mavralarla, avantadan seçim kazanma hesapları yapanlara sandıkta hak ettikleri tokadı vurun. Yeter ki, siyasi istikrarın sürmesini sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek, parçalamak isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın elini güçlendirin. İşte o zaman Metal Sanayi Sitemiz, bu bölgedeki 11 kooperatifimiz, KOBİ'lerimiz ekonominin lokomotif olacaktır" diye konuştu.

Başkan Sözlü, daha sonra Metal Sanayi Sitesi yöneticileriyle birlikte işletmeleri ziyaret edip, esnafla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın tüm belediye başkan adaylarına ve belediye meclis üyesi adaylarına destek istedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi
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