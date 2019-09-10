Sözlü'den Başkan Karalar'a 'Hodri Meydan'

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü:

"Belediyeyi 856 milyon dolar borçla aldık, 706 milyon dolarla devrettik"

"Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükü döviz kurundan kaynaklıdır"

Hüseyin Sözlü, Başkan Karalar'ın iddialarına sert bir dille cevap verdi

ADANA - Önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, belediyeyi 1 milyar 798 milyon TL yani 856 milyon dolar borçla aldıklarını, 3 milyar 976 milyon TL yani 706 milyon dolara devrettiklerini, bu borç yükünün döviz kurlarından kaynaklandığını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesi ile Adana Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin mali durumuyla ilgili basın toplantısı gerçekleştirmişti. Bugün ise önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de yönetim süresindeki iddialara cevap vermek için basın toplantısı gerçekleştirdi. Karalar'ı iddialarından dolayı sert bir dille eleştiren Sözlü, başkanlığı süresince Adana'ya hizmet etmek için çalıştığını kaydetti.

Başkanlığı boyunca hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadığını, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadığını ifade eden Sözlü, Karalar'a ikramiye, maaş konularında çalışanına borcu olmayan bir belediye bıraktıklarını söyledi. Karalar'ın tasarruf söylemlerini de eleştiren Sözlü, "Evdeki tüm harcamaları kısarsanız, tasarruf edersiniz. Belediyeyi ise tatil etmek eğer tasarrufsa, buyurun tasarrufa devam edin" dedi.

"Borç yükü döviz kurundan kaynaklı"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni aldığından itibaren borcu artırdığı iddialarını kabul etmeyen Sözlü, "Biz belediyeyi devraldığımız 9 Nisan 2014'te toplam borç 1 milyar 798 milyon 963 bin TL yani 856 milyon dolardı. Karalar'a devrettiğimizde ise borç 3 milyar 976 milyon lira yani 706 milyon dolardı. Yani Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borç kaynağı çoğunluğu metrodan kaynaklanan döviz ve kurdan kaynaklı borçlardır" diye konuştu.

"İşçiler toplu çıkışla işten çıkarıldı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de, Karalar'ın ise bir programda söylediği "Çalışan belediye işçilerini işten çıkarmayacağız" sözlerini de gösterdiği görüntüler üzerinden eleştiren Sözlü, 'Bankamatikçi' olarak nitelendirilen işçilerin işten çıkarılma sebeplerini değerlendirdi. Sözlü, "Aramızda banka kartı olmayan var mı aramızda? Adana'da 6 bin kişinin bankamatikçi olduğunu söylediler ve yaklaşık bin 300 işçiyi çıkardılar. Bu işçilerin bir tanesi bile işe gelmediğinden dolayı, tutanaklı bir şekilde çıkarılmadı. Bu işçilerin tamamı toplu çıkış olarak işten çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın apartmanlarda yer alan depoların araştırılması için 4.6 milyon TL harcandığını ancak araştırma yapılmadığı iddialarına da yanıt veren Sözlü, "Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin şebeke borularından çıkan su sağlıklıdır. Ama bazen musluklardan alınan suların sağlıksız olduğu görülünce Adana Valiliği ile İl Hıfzıssıha Kurulu durumu bizimle paylaştı. Bunun üzerinde yerinde tespit yapabilmek için ASKİ ile birlikte çalışma yapıldı. Adana'nın sorunu, sağlığı için 4 milyon 600 bin lira harcandıysa, bu para Adana'ya helal olsun" dedi.

Adana'da yapımına başlanan ve 311 milyon TL'ye ihale edilen Yedigöze Barajı'nın 1 milyar 652 milyon liraya mal olacağını belirlediklerini açıklayan Karalar'a sert bir dille yüklenen Sözlü, "Başkan Karalar'ın yasalardan az çok haberi vardır. 311 milyon liralık bir ihale yüzde 20 iş artışıyla en fazla 373 milyon lira yapar. Başkan bunu nereden uydurdun da 1 milyar 652 milyon lira yaptın? Bu projeyi 285 milyon TL'ye yaptıracağını, bizim projeyi peşkeş çekerek yaptığımızı iddia ediyor. Ben de diyorum ki istediği yerde, ay sonuna kadar projesini getirsin, nasıl bitiriyormuş birlikte değerlendirelim. Hodri meydan" diye konuştu.

İçme suyu temini gerekçesiyle 76 kuyu açma ihalesinin yapıldığı ancak bu kuyulardan 35'inin hiç açılmadığı iddialarını da yanıtlayan Sözlü, "76 kuyu açma ihalesi diye bir ihale söz konusu değil. Bu ihaleler kuyu başına değil metre bazında yapılır. Bazı kuyuları açarsınız su bulamazsınız, bazen su bulursunuz ancak niteliği ve niceliği işinize yaramaz. Bunlar olabilir. Bu kuyuları yerinde var mı, yok mu incelemek üzere isterseniz, gider görürüz. Ben ASKİ'nin yaptığı çalışmaya güveniyorum ve arkasındayım" dedi.