Son Dakika Haberleri: Sözlü: "Partim ve Liderinin Her Zaman Hizmetindeyim"

Sözlü: "Partim ve Liderinin Her Zaman Hizmetindeyim"

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin kaybeden Hüseyin Sözlü, yerel seçim sonuçlarını istişare etmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Sözlü:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin kaybeden Hüseyin Sözlü, yerel seçim sonuçlarını istişare etmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Hüseyin Sözlü, 2019 yerel seçimlerinde koltuğunu rakibi CHP'li Zeydan Karalar'a kaptırmasının ardından seçim sonuçlarını istişare etmek için MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etti.

Ziyaret sondası sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan Sözlü, "Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldıran Liderimiz Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek Adana'daki seçim sonuçlarını istişare ettik. Mensubu olmaktan gurur duyduğum partim ve onun liderinin her zaman hizmetindeyim" ifadelerini kullandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:01 Kaynak: İHA

Politika
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