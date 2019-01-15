Sözlü Sınavının Sonuçları Açıklandı
1 saat önce
Öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavın sonuçları açıklandıKonuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavın sonuçları açıklandı
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen ataması için tercihler 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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