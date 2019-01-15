Son Dakika Haberleri: Sözlü Sınavının Sonuçları Açıklandı

Sözlü Sınavının Sonuçları Açıklandı

1 saat önce

Öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavın sonuçları açıklandıKonuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Sözlü Sınavının Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavın sonuçları açıklandı

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen ataması için tercihler 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

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