Sözlü taciz şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis tarafından yakalanan sözlü taciz şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, daha önce yağma, gasp, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karışan E.V. (31) isimli şüpheli, sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan E.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ