Sözlü taciz şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis tarafından yakalanan sözlü taciz şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis tarafından yakalanan sözlü taciz şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, daha önce yağma, gasp, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karışan E.V. (31) isimli şüpheli, sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan E.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!