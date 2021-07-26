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Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada - Son Dakika

Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada

26.07.2021 10:46

Taksim'de bir restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki şahıs, yan masada oturan kadınlara sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden restoran çalışanları müdahale ederek şahısların mekandan gitmesini isterken, yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Restorandakilere İngilizce sinkaflı küfürler yağdıran yabancı uyruklu şahısların ortalığı birbirine kattığı anlar kamera tarafından kaydedildi.

Beyoğlu Taksim Talimhane bölgesinde dün saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yabacı uyruklu iki şahıs bir restorana gelerek sipariş verdi.

YAN MASADA OTURAN KADINLARA LAF ATTILAR

Şahıslar o esnada yan masada oturan 3 kadına iddiaya göre laf attı. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı. Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu.

İŞLETME SAHİBİNE İNGİLİZCE AĞIR KÜFÜR EDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Bunun üzerine şahıslar, "Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız" diyerek çalışanları tehdit etti. Taşkınlık yapmaya devam etmeleri üzerine çalışanlar şahısları masadan kaldırarak göndermek istedi. O esnada şahıslar işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince ortalık bir anda karıştı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Şahısların yumrukla saldırması üzerine restoran çalışanları da aynı şekilde karşılık verdi. Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken, düşen şahıslardan biri ise yerde tekmelendi. Vatandaşların araya girmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada

İngilizce, Talimhane, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada - Son Dakika


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