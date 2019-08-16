Son Dakika Haberleri: Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı
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Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı

21 dakika önce

Ordu'nun Ünye İlçe Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda bir kişi sözlüsü olduğu iddia edilen genç kızla önce tartıştı, sonra hastane içerisinde rehin aldı.

Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı, System.String[]
Ordu'nun Ünye İlçe Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda bir kişi sözlüsü olduğu iddia edilen genç kızla önce tartıştı, sonra hastane içerisinde rehin aldı.
Edinilen bilgiye göre, Murat A. (29) adlı kişi sözlüsü olduğu iddia edilen bayanı Ünye Devlet Hastanesine kadar takip etti. Sözlüsünü hastane içerisine kadar takip eden genç adam burada onunla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A. önce sözlüsü olduğu iddia edilen kişiyi rehin aldı. Ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerini gören Murat A. daha sonra kendisini bıçakla yaraladı. Hastane güvenliğinin olaya müdahale etmesinin ardından Murat A. gelen polislere teslim edilmesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
(İHA)
Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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