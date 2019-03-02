Son Dakika Haberleri: Sözün Bittiği Yerdeyim | Elmalı Brioche | Acayip Tarifler

Sözün Bittiği Yerdeyim | Elmalı Brioche | Acayip Tarifler

22 dakika önce

Selam canlarımBugün size ağzınıza attığınız anda lezzet patlaması yaratacak bir tarifle geldim. #elmalıbrioche yiyen herkesi kendine hayran bıraktı ??Bu tarifimi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum.

Selam canlarım

Bugün size ağzınıza attığınız anda lezzet patlaması yaratacak bir tarifle geldim. #elmalıbrioche yiyen herkesi kendine hayran bıraktı ??Bu tarifimi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. #brioche bir Fransız ekmek çeşidi. İçindeki tereyağ ve yumurtayla bildiğimiz ekmeklerin dışında daha çok çörek gibi aslında. Yumuşacık kadife gibi bir dokusu. Eminim deneyen herkeste alışkanlık yapacak ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:35 Kaynak: Youtube

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