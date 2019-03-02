Sözün Bittiği Yerdeyim | Elmalı Brioche | Acayip Tarifler
22 dakika önce
Selam canlarımBugün size ağzınıza attığınız anda lezzet patlaması yaratacak bir tarifle geldim. #elmalıbrioche yiyen herkesi kendine hayran bıraktı ??Bu tarifimi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum.
Selam canlarım
Bugün size ağzınıza attığınız anda lezzet patlaması yaratacak bir tarifle geldim. #elmalıbrioche
yiyen herkesi kendine hayran bıraktı ??Bu tarifimi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. #brioche
bir Fransız ekmek çeşidi. İçindeki tereyağ ve yumurtayla bildiğimiz ekmeklerin dışında daha çok çörek gibi aslında. Yumuşacık kadife gibi bir dokusu. Eminim deneyen herkeste alışkanlık yapacak ??
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:35 Kaynak: Youtube
Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp
İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar
Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor! Maçta Beşinci Gol Geldi