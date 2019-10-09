Son Dakika Haberleri: Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler
Son Dakika Güncel Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

1 saat önce

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürükledilerMeksika, (DHA)- Meksika'da belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler, System.String[]

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Meksika, (DHA)- Meksika'da belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

Olay, Meksika'nın Chiapas eyaletindeki meydana geldi. Las Margaritas ilçesinin Belediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi. Yerel medya, Escandona'nın seçim sırasında yol yapma ve çok sayıda vaat verdiği, ancak sözünü tutmaması nedeniyle sinirlenen halkın, Escandona'yı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu.

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandona'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Meksika, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
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Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler
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