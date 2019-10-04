Son Dakika Haberleri: Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı
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Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı

1 saat önce

Muğlalı 44 yaşındaki engelli birey Murat Metin sattığı mendillerin gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayarak sözünü tuttu.

Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı, System.String[]

Muğlalı 44 yaşındaki engelli birey Murat Metin sattığı mendillerin gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayarak sözünü tuttu. Metin, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek 8 çocuğa alışveriş çeki hediye etti.


Muğla'da küçükken geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 44 yaşındaki engelli Murat Metin bir kaç hafta önce örnek bir davranışa imza atarak satacağı mendillerin parasını kimsesiz çocuklara bağışlayacağını söylemişti. Metin, bu sürede topladığı paralarla ilk olarak bir alışveriş merkezine giderek 8 adet hediye çeki aldı. Engelli vatandaş ardından Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne geldi ve 8 adet alışveriş çekini İl Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş'a teslim etti. Gültaş yaptığı açıklamada, "Engellilerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı olarak bu davranışından dolayı Murat Metin'i kutluyorum. Sadece engelli arkadaşlarına değil, tüm vatandaşlara örnek oluşturacak bir davranış sergiledi" dedi.


Murat Metin ise, "Bir söz verdik. Sözümüzü tutalım. Yeni fikirlerim de var. Bunları hayata geçirmek için çalışıyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
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