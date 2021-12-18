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Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum - Son Dakika

Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum

18.12.2021 11:07

Cem Küçük ile ekonomi üzerine hararetli bir tartışmaya giren Ersan Şen, moderatör Hülya Hökenek'in araya girmesine tepki göstererek, "Sözümü niye kesiyorsunuz? Konuşmuyorum hadi buyurun kendiniz programı yapın" diye tepki gösterdi.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi hiç kuşkusuz ki ekonomi... Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında da son gelişmeler masaya yatırıldı. Son derece hararetli geçen programa ceza hukukçusu Ersan Şen'in moderatör Hülya Hökenek'e çıkışı damga vurdu.

Sözü kesildiği için kızan Ersan Şen, Hülya Hökenek'e "Sözümü kesiyorsunuz. Konuşmuyorum hadi buyurun. Kendiniz programı yapın. Onun niyeti hakikatlerin üstünü kapatmak siz de ona hizmet ediyorsunuz. Benim konuşma hakkımı engelliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum

Hülya Hökenek, Ersan Şen, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum - Son Dakika
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