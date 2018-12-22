Son Dakika Haberleri: Sp Aday Adaylığı İçin Son Başvuru Tarihini Açıkladı

Sp Aday Adaylığı İçin Son Başvuru Tarihini Açıkladı

7 saat önce

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı yerel seçimlerde aday adaylığı için son başvuru tarihini açıkladı.

Sp Aday Adaylığı İçin Son Başvuru Tarihini Açıkladı, System.String[]
Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı yerel seçimlerde aday adaylığı için son başvuru tarihini açıkladı.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyenlerin 31 Aralık 2018 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar başvuruda bulunabileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde Saadet Partili Belediye başkanlarının hizmete gelmesiyle birlikte il, ilçe, mahalle ve mezraların her karışına Milli Görüş'ün belediyecilik hizmetinin en iyi şekilde ulaştırılması amacıyla, herkese, her yere eşit, milletin parasını çarçur etmeden, gerek altyapı ve gerekse üstyapı hizmetlerini yapacak olan adil belediyecilik anlayışı içerisinde yer almak isteyen vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Açıklamanın devamında ise, yerel seçim döneminin ülke genelinde bir şenlik havasında, saygı ve hoşgörü içerisinde geçmesi temennisinde bulunuldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:39 Kaynak: İHA

Politika
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