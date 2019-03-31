Son Dakika Haberleri: Sp Adayı Keyhıdır Oyunu Kullandı

Sp Adayı Keyhıdır Oyunu Kullandı

1 saat önce

Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelebi Keyhıdır, oyunu kullandı.

Sp Adayı Keyhıdır Oyunu Kullandı, System.String[]
Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelebi Keyhıdır, oyunu kullandı.

Keyhıdır, Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu'nda 2245 nolu sandıkta oyunu kullanarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçim sonuçlarının Adana ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Keyhıdır, "Halkımız oylarını vererek desteklediği adaylarla seçimini yapmış oluyor. Umarım halkımız doğru bir karar vererek ehil olan kişilerin seçilmesini sağlar." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:29 Kaynak: AA

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