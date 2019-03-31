Sp Adayı Keyhıdır Oyunu Kullandı
1 saat önce
Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelebi Keyhıdır, oyunu kullandı.
Saadet Partisi Adana
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelebi
Keyhıdır, oyunu kullandı.
Keyhıdır, Şehit Muhammet Ali
Demir Ortaokulu'nda 2245 nolu sandıkta oyunu kullanarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçim sonuçlarının Adana ve Türkiye
için hayırlara vesile olmasını dileyen Keyhıdır, "Halkımız oylarını vererek desteklediği adaylarla seçimini yapmış oluyor. Umarım halkımız doğru bir karar vererek ehil olan kişilerin seçilmesini sağlar." ifadesini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:29 Kaynak: AA
Düzce İl Genel Meclisi Bağımsız Adayı İsmail Çelebi'nin Görüntüleri Vatandaşları Güldürdü
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
Adana'da Oy Kullanan Vatanaşlar Kavga Etti