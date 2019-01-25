Son Dakika Haberleri: Sp Adayı Ünsal: "Tabanda Oluşan Mutabakat ile Aday Oldum"

Sp Adayı Ünsal: "Tabanda Oluşan Mutabakat ile Aday Oldum"

2 saat önce

Saadet Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, toplumun değişik kesimlerinin ortak mutabakatıyla aday olduğunu kaydetti.

Sp Adayı Ünsal:
Saadet Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, toplumun değişik kesimlerinin ortak mutabakatıyla aday olduğunu kaydetti.

Saadet Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret ederek Ahmet Arslantaş ile seçim gündemine dair sohbet etti. Saadet Parti Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ile birlikte İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret eden Ahmet Faruk Ünsan, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Faruk Ünsal yaptığı açıklamada, "İhlas Haber Ajansı yetkililerine misafir perverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Projelerimizi ve vizyonumuzu basın yoluyla halkımızla paylaşacağız. Henüz seçim atmosferi yok ama yavaş yavaş kampanya sürecine girecek. Adıyaman iktidar partisine Türkiye ortalamasının üzerinde destek vermiş olmasına rağmen bunun karşılığını tam manasıyla alamamıştır. Burada iktidarın Adıyaman'a bakışıyla ilgili sorun var.

Bu seçimde Adıyaman halkı iyi bir mesaj göndermesi lazım. Tekrar aynı sonuç çıkarsa, iktidar Adıyaman halkının memnun olduğunu bilecek. Ama biz buradan güçlü bir mesaj verirsek hizmetlerin daha fazla gelmesini sağlayacağız. Saadet Partisi güçlü bir seçenektir. Halkımız destek verirse biz layık olduğu yere getirme çalışacağız.

31 Mart seçimlerinden sonra 4.5 yıl seçim olmayacak. Bu seçimi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sulu tarım konusu yıllardır halledilemedi, tütün konusu halledilemedi, kentin alt yapı sorunu var. Adıyaman'ı tanıyoruz ve Adıyaman haklıda doğru tercihi yapacaktır. Adıyaman geçmiş 16 yılda alamadığı hizmetleri önümüzdeki 5 yılda alacaktır.

Biz burada toplumsal tabanda oluşan mutabakatla aday olmaya karar verdim. Adıyaman'ın bütün renkleri bizim adaylığımızı ortaya çıkarttı. Bunun çok kıymetli olduğa inanıyorum. Toplumun çeşitli kesimlerinin ortak paydası olmam, genel merkezlere önemli bir mesajdır. Bizim adaylık sürecimiz Türkiye'de siyaseti yumuşatacaktır. Siyaset düşmanlaştırıcı ve sert bir dil üzerinden gidiyor.

Eğer taban demokrasisi, halkın taleplerinin tabanda birleşerek Ankara'ya gitmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiş olduk. İnşallah seçimi kazanırsak, genel merkezler kentin beklentilerine daha duyarlı davranacaktır. Kentin geleceği bizim kendi ellerimizdedir. Adıyaman Türkiye'ye, dünya'ya bir model oldu" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

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