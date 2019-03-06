Son Dakika Haberleri: Sp Başkan Adayı Arıkan: "Sizler Aziz Şehitlerimizin Bizlere Emanetisiniz"

Sp Başkan Adayı Arıkan: "Sizler Aziz Şehitlerimizin Bizlere Emanetisiniz"

17 dakika önce

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Sp Başkan Adayı Arıkan:
Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik ve Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak ile beraber Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini ziyaret ederek, dernek yöneticileriyle sohbet etti. Burada konuşan Arıkan, "Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Ülkemiz için canını feda etmiş vatan evlatları ve teröristlerle girilen çatışmalarda yaralanan gazilerimizin aileleri için ne yapılsa azdır. Hele ki Kıbrıs şehitlerimiz ve gazilerimizin bizler için ayrı bir yeri vardır. Rahmetli Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın Kıbrıs için sarf ettiği çabayı da bilmeyen yoktur. İnşallah bizler göreve geldiğimizde sizlerle ilgili olarak özel çalışmalar yapacağız" dedi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Osman Bağcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Kocasinan Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik ve Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak'a 31 Mart yerel seçimlerinde başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Kayseri, Mahmut Arıkan, belediye başkan adayı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı Survivor'da Ödülünü Kazanan Yarışmacısı, Sevgilisinden Beklediği İlgiyi Göremeyince Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sp Başkan Adayı Arıkan: "Sizler Aziz Şehitlerimizin Bizlere Emanetisiniz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]