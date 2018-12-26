Son Dakika Haberleri: Sp Derik İlçe Başkanı İstifa Edip, AK Parti'ye Geçti

Sp Derik İlçe Başkanı İstifa Edip, AK Parti'ye Geçti

1 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesinde, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ali Talan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Sp Derik İlçe Başkanı İstifa Edip, AK Parti'ye Geçti, System.String[]
MARDİN'in Derik ilçesinde, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ali Talan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Saadet Partisi Derik İlçe Başkanı Ali Talan ve ilçe teşkilatındaki bir grup, istifa etti. Talan ve beraberindekiler, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Ali Talan'a parti rozetini takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yerel seçimlerde Derik ilçesinden önemli katkılar bekledikleri söyleyen AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, "Derik ilçe kırsalındaki mahallelerin hemen hemen tüm yolları sıcak asfaltla buluştu. Mahallelerimizde çok sayıda çocuk oyun alanları ve parklar yapıldı. İnşa edilen taziye evleriyle kırsal mahallelerimize büyük ölçüde rahatlamalar meydana geldi. Şu andada yapılacak olan teknopark için çalışmalar devam ediyor. Yapılan ve yapılacak tüm bu hizmetler takdire şayan niteliktedir. Derik ilçemizden yerel seçimlerde çok büyük katkılar bekliyoruz. Zaten ilk katkısını Saadet Partisi Derik İlçe Başkanı Ali Talan ve yönetiminin AK Parti saflarına katılmasıyla aldık diyebiliriz. İnşallah bunun devamını bekliyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi hayırlı kılsın. Ali Talan kardeşimizden desteklerini eksik etmemelerini talep ediyor ve bu birlikteliğin Derik ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:39 Kaynak: DHA

Mardin, Saadet Partisi, Derik, Politika
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