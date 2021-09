SP Gençlik Kolları'ndan 'yurt' açıklaması - Son Dakika

Öğrencilerin yurt sorunlarının çözülmesini istediklerini söyleyen Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Başkanı Musa Bahadır, "Kiraların fahiş şekilde artması öğrencilerin mağduriyet halini artırıyor" dedi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklamasına SP İl Başkan Yardımcısı Nuh Bahadır, Kocasinan İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar, SP Gençlik Kolları Başkanı Musa Bahadır ve parti üyeleri katıldı. Kiraların yükselmesinin kiraya çıkmayı düşünen öğrencileri zor duruma düşürdüğünü söyleyen Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Musa Bahadır, "Üniversite okumak üzere çok sayıda öğrenci kardeşimiz il değiştiriyor. Bu durumda öğrenciler için kalacak yer sıkıntısı ortaya çıkarıyor. İlk olarak Kredi Yurtlar Kurumu'na başvuran öğrenciler, sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını beklerken, bir yandan da yurt çıkmama ihtimaline karşın ev ya da yurt arayışına giriyorlar. Düne kadar bu ikilem içerisinde büyük bir bocalama yaşanırken, iki gün önce KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte çoğu gencin barınma ihtiyacına çare bulunamamıştır. Bu süreçte de fırsatı ganimet bilenlerin fiyatları yukarı çekmesiyle kira piyasasının her geçen gün yükselmesi kiraya çıkmayı düşünen öğrencileri zor duruma düşürüyor. Kiraların fahiş şekilde artması öğrencilerin mağduriyet halini artırıyor. Üniversitenin başladığı her dönemde bu sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sene pandemi önlemlerinin eklenmesi ile birlikte planlama eksikliğinden dolayı mağduriyetler arttı. Her sene yaşanan bu olayların bir an önce bitmesi gerekiyor. Ülkemizde yaşanan çıkmaza bir son verilmelidir. Sistem üzerinden çok daha hızlı sonuçlar almak mümkün iken böyle bir vaziyete düşme akıllara durgunluk vermektedir" dedi.

Yurtlar arasında dengesiz bir fiyatlandırma oluşturulduğunu ifade eden Bahadır, "Öğrencilerin en büyük şikayetlerinden bir tanesi de yurtlar arasında dengesiz oluşan fiyatlandırmalardır. Devlet destekli kurumların fiyatı ile diğer özel yurtlar arasında büyük farklar oluşmaktadır. Aynı işlevi gören, aynı imkanlara sahip iki kurum arasında biri devletten destek alıp uygun fiyat verirken, bir diğer kurum yüksek fiyat belirtiyor. Bu durumda hızla dolan kontenjanlar nedeniyle öğrenciler için haksız bir mali durum ortaya çıkarıyor" diye konuştu.