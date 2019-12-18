SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karamollaoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Karamollaoğlu, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını belirten Karamollaoğlu, foto muhabirlerin işinin çok zor ve özel beceri gerektirdiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
22:24 Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
22:18 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]