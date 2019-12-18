SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karamollaoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Karamollaoğlu, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını belirten Karamollaoğlu, foto muhabirlerin işinin çok zor ve özel beceri gerektirdiğini söyledi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:13 Kaynak: AA
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