Son Dakika Haberleri: Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu, Basın Toplantısında Konuştu

Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu, Basın Toplantısında Konuştu

1 saat önce

Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısında konuştu(Tür: Ankara)

Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısında konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

Ankara, Sp, Güncel
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