SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Libya tezkeresi değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Politika SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Libya tezkeresi değerlendirmesi - Son Dakika

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Libya tezkeresi değerlendirmesi

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin "Ben prensip itibarıyla askerimiz hiç gitmesin demiyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin "Ben prensip itibarıyla askerimiz hiç gitmesin demiyorum. Çok ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım. Ani bir kararla ortaya çıkılmaması lazım. " dedi.

Karamollaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Toplantı Salonu'nda düzenlenen partisinin Gaziantep 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri genel kurul toplantılarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin gündeminin son günlerde yerli otomobille çok meşgul olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Elbette bizim yerli otomobilimiz yapılsın, kesinlikle karşı çıkmayız. Ama diyoruz ki siz bu gidişatla bu otomobili bile inşa edemezsiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin Libya ile önemli bir anlaşma yaptığını hatırlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Evet Libya ile bir anlaşma yapıldı. Doğru bir anlaşma oldu. Akdeniz'de elimizden gitmekte olan bir parça yeniden yerine oturdu. Şimdi bizden askeri destek istiyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Bütünüyle karşı çıkıyor değilim şahsen. Bizim Ergenekon ve arkasından 15 Temmuz vesilesiyle ordumuzda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bir de bedelli askerlik geldi. Askerlik gücümüz ne yazık ki zayıfladı. Bunu söylemekten hicap ediyorum ama sen gidip orada özel kuvvetler kuracakmışsın. ÖSO'yu Libya'ya götürecek. Yahu adı üzerinde Özgür Suriye Ordusu. Sen bunu Libya'ya götürmeye kalkarsan bu ne manaya gelir. Sen Suriye'deki muhalifleri fiilen kendi adamın gibi beslemiş, eğitmiş ve donatmış olursun. Bunu görün hiç olmazsa. Orada akan kanı her damlasında hesap verirsiniz Allah katında. Bedava mı zannediyorsun sen bu işleri. Ben prensip itibarıyla askerimiz hiç gitmesin demiyorum. Çok ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım. Ani bir kararla ortaya çıkılmaması lazım."

Karamollaoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin kendilerine göre yanlış olduğunu ve desteklemediklerini sözlerine ekledi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Libya tezkeresi değerlendirmesi

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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