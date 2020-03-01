SP Genel İdare Kurulu Üyesi Çalışkan:

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan "El birliğiyle 80 milyon vatan evladı el ele vererek bu acıları dindirmenin yolunu aramalıyız." dedi.

Çalışkan, partisinin Edirne İl Başkanlığının divan kurulu toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çalışkan, ülkedeki sıkıntıların el ele verilerek çözülebileceğini söyledi.

Türkiye'de birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"İş başında, yönetim sorumluluğunda olan insanların biraz daha duyarlı, ferasetli, aklı selim davranması gereklidir. Bugün bunlardan çok uzakta olduğumuzu görüyoruz. Umarız ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafına kümelenmiş, odaklanmış o aklı selimden uzak insanlar, aklı selim insanlara yerlerine teslim ederler de iyi politikalar ortaya çıkar. Sükuneti hiçbir şekilde elden bırakmamalıyız. El birliğiyle 80 milyon vatan evladı el ele vererek bu acıları dindirmenin yolunu aramalıyız."

Çalışkan, hükümetin Suriye politikasını da eleştirerek, yaşanan problemlerin çözülmesi gerektiğini kaydetti.