SP Genel Merkezi'ne Kayseri'den iki önemli görev

Saadet Partisi (SP) 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Salonunda gerçekleşti. Saadet Partisi'nin kongrede tek aday olarak seçimlere katılan Temel Karamollaoğlu , kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Saadet Partisi'nde ilk olarak 2016 yılında genel başkanlık koltuğuna oturan Temel Karamollaoğlu, 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen kongrede güven tazeledi. Böylece Saadet Partisi'nde ikinci Karamollaoğlu dönemi başlamış oldu.

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