Son Dakika Haberleri: SP Genel Merkezi'ne Kayseri'den iki önemli görev
Son Dakika Politika SP Genel Merkezi'ne Kayseri'den iki önemli görev

SP Genel Merkezi'ne Kayseri'den iki önemli görev

7 saat önce

Saadet Partisi'nin 7. Olağan Genel Kurulu sonrasında parti genel merkezinde Genel İdare Kurulu üyeliğine Mahmut Arıkan ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine Duran Soyuğur getirildi.

SP Genel Merkezi'ne Kayseri'den iki önemli görev, System.String[]

Saadet Partisi'nin 7. Olağan Genel Kurulu sonrasında parti genel merkezinde Genel İdare Kurulu üyeliğine Mahmut Arıkan ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine Duran Soyuğur getirildi.


Saadet Partisi (SP) 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşti. Saadet Partisi'nin kongrede tek aday olarak seçimlere katılan Temel Karamollaoğlu, kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Saadet Partisi'nde ilk olarak 2016 yılında genel başkanlık koltuğuna oturan Temel Karamollaoğlu, 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen kongrede güven tazeledi. Böylece Saadet Partisi'nde ikinci Karamollaoğlu dönemi başlamış oldu.


7. olağan kongrede Kayseri'den listede GİK (Genel İdare Kurulu) üyeliğinde Mahmut Arıkan yer bulurken; Yüksek Disiplin Kurulunda ise Duran Soyuğur yer aldı. - KAYSERİ

Genel İdare Kurulu, Saadet Partisi, Kayseri, Sp, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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