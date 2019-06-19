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SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye geçti

42 dakika önce

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden 2. sıradan Hacılar Belediye Meclis üyesi seçilen Ahmet Gengeç, AK Parti'ye geçti.

SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye geçti, System.String[]
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden 2. sıradan Hacılar Belediye Meclis üyesi seçilen Ahmet Gengeç, AK Parti'ye geçti.

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Hacılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Ahmet Gengeç ve Saadet Partisi Hacılar 6. Sıra Belediye Meclis Üyesi adayı Ahmet Deveci, düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti. AK Parti ilçe binasında yapılan törene AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Törende bir konuşma yapan İlçe Başkanı Ahmet Övüç, "31 Mart'ta bir yerel seçim yaşadık. Bu seçimler boyunca hiçbir hemşehrimizi üzmeden kırmadan bir seçim sürecini sonlandırdık. Seçimlerde yine AK Parti kazandı. Seçim sürecine başladığımız dönemde bazı abilerimizin ve kardeşlerimizin kırgınlıkları oldu. Bu arkadaşlarımız haklı gerekçeleri ve sebepleri vardı. Ama bizler teşkilatçıyız, teşkilat başkanı olarakta görevim bu kırgınlıkları düzeltmek ve ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımızı yeniden kazanmanın bizim sorumluluğumuz olduğunun bilincindeydik. Arkadaşlarımızla her zaman diyaloglarımızı devam ettirdik. Seçim sürecinde de birbirimize kızgınlığımız ve kötü bir sözümüz olmadı. Bu arkadaşlarda biliyorlardı ki onların yuvası buraydı,bizde biliyorduk ki onlar kısa bir süre sonra yuvalarına geri geleceklerdi. Bu kısa süren ayrılıktan sonra arkadaşlarımız yeniden partimize katılmaya karar verdiler. Buda bizleri çok memnun etti. Partimizin kapıları bütün arkadaşlarımıza açık. Bundan sonrada ilçemiz için neler yapmamız gerekiyorsa hep birlikte yapacağız" dedi.

AK Parti'ye geçen Ahmet Gengeç'in rozetin AK Parti Hacılar İlçe Koordinatörü Kadir Saççıoglu takarken, Ahmet Deveci'nin rozetini Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul taktı. İlçe Başkanı Ahmet Övüç, yeni üyelere birer Türk bayrağı rozeti hediye etti. Bu katılımdan sonra AK Parti Hacılar Belediye Meclisi üyesi dokuza ulaştı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Hacılar, AK Parti, Politika
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