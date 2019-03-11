Son Dakika Haberleri: Sp Heyeti, Add'yi Ziyaret Ederek Proje Tanıtımı Yaptı

Sp Heyeti, Add'yi Ziyaret Ederek Proje Tanıtımı Yaptı

35 dakika önce

Saadet Partisi (SP), heyeti Kırşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret ederek ADD üyelerine proje tanıtımı yaptı.

Sp Heyeti, Add'yi Ziyaret Ederek Proje Tanıtımı Yaptı, System.String[]
Saadet Partisi (SP), heyeti Kırşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret ederek ADD üyelerine proje tanıtımı yaptı.

SP 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin adayı Yusuf Turan beraberinde Kırşehir İl Başkanı Ali Köksal ile yaptığı ziyarette Kırşehir için düşündükleri modeli Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine anlattı

ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, yapılan ziyaret ve bilgilendirme toplantısından duydukları memnuniyeti belirterek, yapılan ziyaretin seçimlerin kampanya süreci dışında da gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

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