Sp Heyeti, Add'yi Ziyaret Ederek Proje Tanıtımı Yaptı
35 dakika önce
Saadet Partisi (SP), heyeti Kırşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret ederek ADD üyelerine proje tanıtımı yaptı.
Saadet Partisi
(SP), heyeti Kırşehir
'de Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret ederek ADD üyelerine proje tanıtımı yaptı.
SP 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin adayı Yusuf Turan
beraberinde Kırşehir İl Başkanı Ali Köksal
ile yaptığı ziyarette Kırşehir için düşündükleri modeli Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine anlattı
ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, yapılan ziyaret ve bilgilendirme toplantısından duydukları memnuniyeti belirterek, yapılan ziyaretin seçimlerin kampanya süreci dışında da gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:38 Kaynak: İHA
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