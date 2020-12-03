SP İl Başkanı İlhan'dan tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisinin engelli vatandaşlarına sağlanan refah düzeyi olduğunu belirten SP İl Başkanı İlhan, engelli vatandaşlara mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat diledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Başkan İlhan, "Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızın bazı sorunlarını dile getirmek istiyorum. Engelli vatandaşlarımıza işe alımda uygulanan rasyonel olmayan kriterler ve yeterliliğine bakılmaksızın engellilerin düşük profilli işlere layık görülmeleri başlıca sorunlardandır" dedi.

Engelli vatandaşlarla ilgili ayrıntılı istatistiklerin tutulmasını ve gelişmelerin de takip edilmesi gerektiğini dile getiren İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlenmek isteyen yetişkin engellilerin, yuva kurmalarına yönelik 'engelli dostu aile-evlendirme politikaları' geliştirilmelidir. İşgücü niteliği taşıyan engelli bireylere yönelik mesleki rehabilitasyon faaliyetleri güçlendirilmeli ve bununla ilgili olarak İş-Kur çatısı altında özel meslek eğitim kurumları oluşturulmalıdır. 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde engelli bireylerin çalıştırılması teşvik edilmelidir. Kamudaki kota artırılmalı ve tamamına atama yapılmalıdır. Engelli işgücüne, talep üzerine 'ev ortamında çalışma' gibi alternatif istihdam imkanları sağlanmalı; kendilerine uygun iş imkanları sunulmalıdır. Engelli çocuğa sahip ailelere, engel düzeyine göre aile yardımı sağlanmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak her birimizin birer engelli adayı olduğumuzu hatırlatıyor ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyoruz." - VAN