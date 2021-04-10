SP İl Başkanı İlhan: "Van'ın 100 yıllık imar planı çıkarılmalıdır" - Son Dakika

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van'ın 100 yıllık imar planının çıkarılması gerektiğini belirtti.

İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, Van'ın bölgenin en çok göç olan ili konumunda olduğunu belirterek, kentteki imar konusuna değindi. İlhan, "Van depreminde yıkılan binalardan bazılarının kaçak katlar ve eklentiler nedeniyle yıkıldığı bilinmektedir. Halihazırda ilimizde yasak olmasına rağmen bazı binaların altında hamamlar çalışmakta, izinsiz eklentiler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Edremit'in yeşil mavi dokusu korunmalı"

Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri olmaya aday Edremit'in yeşil mavi dokusunun korunması gerektiğini belirten İlhan, "Korkarım ki 10 yıl sonra bugünkü yeşil dokuyu arar hale geleceğiz. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak; buradan Çevre Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Van Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine sesleniyorum. İmarla ilgili şehirdeki tüm paydaşlar bir araya getirilerek Van'ın derhal 50-100 yıllık imar planı çıkarılmalıdır. Van'daki ruhsat sorunları çözülmeli, çarpık kentleşmenin bir an evvel önüne geçilmelidir" diye konuştu. - VAN