SP İl Başkanı Ürkündaş'ın Engelliler Günü mesajı

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



"Engellilerimizi anlamak, anlatmak, duygularına tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmak, sosyal hayatımızla kaynaştırmak, duygusal ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak, dayanışmalarını geliştirmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, hayatlarını anlamlı hale getirmek hepimizin görevidir" diyen Ürkündaş mesajında; "Engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmeleri, ortak sağduyu ile gerçekleşecek ve toplumu zenginleştirecek bir unsurdur. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, bu sağduyunun ortaya çıkması ve engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkında lığın artması için önemli bir gündür. Engelli bireylere dönük gerçekleştirilecek her türlü çalışma, fırsat eşitliğini arttırarak engelli bireylerin toplumsal hizmetlerden en az engelli olmayan bireyler kadar faydalanabilmesini sağlayacağı için ülkemizi de çağdaş toplumlar seviyesine çıkaracak en önemli özelliklerden biri olacaktır. Maalesef dünyamızda hızla bozulan çevre dengesi, genetiği değiştirilmiş gıdalar, iş ve trafik kazaları ve artan çevre kirliliğinin doğal sonucu olarak her yıl engelli sayısı da hızla artmaktadır. Unutmayalım ki hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Önemli olan toplum olarak bu durumu kabullenmek, engellilerin yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak onlara yönelik girişim ve çabaları ortaya koyabilmektir. Engellilerimizi anlamak, anlatmak, duygularına tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmak, sosyal hayatımızla kaynaştırmak, duygusal ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak, dayanışmalarını geliştirmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, hayatlarını anlamlı hale getirmek hepimizin görevidir. Saadet Partisi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesi ile tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ