SP'Lİ AYDIN SAVAŞ DURUMU HİÇBİR ÜLKEYE, HİÇBİR TOPLUMA YARAR GETİRMEZ - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan işgal ve savaş haline ilişkin doğru sözü söylediğini ifade etti. Aydın, Bugün behemehal ortak akıl, ortak irade ve bütün bölge ülkeleri, savaşın durmasını, bu işgalin durmasını ve sürecin müzakere yoluyla kaç yıl süreyle sürsün sürdürülmesi tarafındadır. Savaş durumu hiçbir ülkeye, hiçbir topluma yarar getirmez dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç ile beraber partisinin düzenlediği bir dizi programa katılmak için geldiği Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan işgal ve savaş haline ilişkin doğru sözü söylediğini ifade eden Aydın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

'SAVAŞ DURUMU HİÇBİR ÜLKEYE YARAR GETİRMEZ'

En çok Türkiye'yi etkileyecek olan bu durum karşısında, dünün yanlışlarından dolayı bugün etkin ve yetkin bir pozisyon alınamadığını belirten Aydın, Doğru sözü söylediği muhakkak. Biz Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kabullenemeyiz, doğru bulamayız, onaylayamayız. Saadet Partisi olarak öteden beri temel şiarımız, çatışma değil diyalog, savaş değil barış. Diyalogla çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bir siyasetçinin dediği gibi, 'bir saat savaşmaktansa 10 yıl müzakere edelim'. Dolayısıyla bugün yanı başımızda Rusya ve Ukrayna arasında olan, gerekçesi ne olursa olsun, hem NATO'ya girmek isteyen Ukrayna açısından hem NATO'nun Ukrayna'yı içine dahil ederek Rusya'ya neden olabileceği tehditler bu savaşı haklı gösteremez. Mutlaka ve muhakkak diyalog yolunun, uluslararası hukukun cari olacağı bir zemini bulmak durumundayız. Burada da zararın neresinden dönülse kardır. Bugün behemehal ortak akıl, ortak irade ve bütün bölge ülkeleri, savaşın durmasını, bu işgalin durmasını ve sürecin müzakere yoluyla kaç yıl süreyle sürsün sürdürülmesi tarafındadır. Savaş durumu hiçbir ülkeye, hiçbir topluma yarar getirmez diye konuştu.

'28 ŞUBAT'TA OLUP BİTENİ KONUŞUYOR, NEDEN OLDUĞUNU KONUŞMUYORLAR'

İnsanların 28 Şubat'ta olup biteni konuştuğunu ancak neden olduğunu konuşmayarak hokkabazlık yaptıklarını söyleyen Aydın, 28 Şubat, altını kalın şekilde çizerek ifade ediyorum; bir, Türkiye'nin dış politikada bağımsız hareket etme iradesini ortaya koymasından dolayı, yani D8'i ortaya koymasından dolayı olmuştur. 28 Şubat, Türkiye'nin maddi kalkınma açısından kendi bağımsız adımlarını atmaya başladığı için, denk bütçeyi, havuz sistemini ortaya koyduğu için olmuştur ve Kürt meselesini bir kısım dış güçlerin telkinleriyle ve siparişleriyle değil, Türkiye kendi iradesiyle çözme iradesini ortaya koyduğu için yapılmıştır dedi.

CÜBBELİ AHMET'İN SÖZLERİ

Parti Sözcüsü Birol Aydın, Cübbeli Ahmet Hoca'nın HDP oylarıyla ilgili sarf ettiği, Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını söylüyor, bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Yüzde 12 nasıl çıkar ya Bu ne dinsizliktir ya sözleriyle ilgili olarak da, şunları söyledi

Normalde uzun olacak ama ben tırnak içerisinde söyleyeyim, bir kısım insanlarımız okusunlar. Süleyman Peygamber ile bir güvercin arasındaki hikaye vardır, hikayenin sonunda, bir avcının kendisine yapmış olduğu eziyetin karşılığında kısas olarak güvercin der ki; 'cübbesini çıkar, bir daha başkasını aldatamaz, inandıramaz.' Bu kadar pervasız, bu kadar gereksiz ve bu kadar lüzumsuz açıklamalar, şüphesiz hiçbir insanımız tarafından makbul ve makul karşılanamaz.