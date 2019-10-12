Son Dakika Haberleri: Sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2)
Son Dakika Güncel Sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2)

Sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2)

47 dakika önce

TUTUKLANDIKocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.

Sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.


Barış Pınarı Harekatı, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:24 Kaynak: DHA
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