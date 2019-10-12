Sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede (2)
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TUTUKLANDIKocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:24 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.
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