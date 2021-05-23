KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR - Son Dakika

KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR

23.05.2021 11:10
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Serebral Palsi hastası ve yüzde 50 görme engelli Elif Aktan (30), tuval, üzerine yaptığı resimlerle hayata tutunuyor.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Serebral Palsi hastası ve yüzde 50 görme engelli Elif Aktan (30), tuval, üzerine yaptığı resimlerle hayata tutunuyor.

Babaeski'de Sedat (64) ve Cemile Aktan, (59) çiftinin Serebral Palsi hastası ve yüzde 50 görme engelli kızları Elif Aktan, tuval üzerine yaptığı yağlı boya resimlerle dikkat çekiyor. 2013 yılında, Babaeski Halk Eğitim Merkezi'nde hobi olarak katıldığı kursla resim yapmaya başlayan Aktan, o günden bugüne fırçayı elinden bırakmadı.

Resim yapmaya başladığında renklerin kendisini etkimesiyle ayrı bir dünyaya girdiği daha iyi görebildiğini söyleyen Aktan'ın en büyük hayali ise yaptığı resimlerden oluşan bir sergi açmak. Aktan, "2013 yılında resim yapmaya başladım. Halk Eğitim Merkezi'nde özel kurs açılmıştı oraya katıldım ve kendimi geliştirmeye devam ettim. Resim yaparken çok mutlu oluyorum. Tuval, seramik ve mandala üzerinde çalışıyorum. Mandalaya son dönemde başladım. Bu nedenle resim yapmayı kendime hobi edindim ve kendimi geliştirdim. Daha çok manzara ve kadın resimleri yapmayı seviyorum. Dışarıya çok çıkamıyorum pandemide, en fazla 1 saat çıkıp gezebiliyorum. Eğer bu hobi olmasaydı evde çok sıkılıyor olacaktım. Bu hobi bana terapi gibi geldi. Benim hayalim, yaptığım bütün resimleri sergileyebilmek. Birçok insanın, yaptığım resimleri görmesi beni çok mutlu edecek. Ama hiçbir resmimi satmayı düşünmüyorum" dedi.

'RESİM YAPARKEN GÖRME ENGELİM KALKIYOR'

Yüzde 50 elli görme engelinin resim yaparken kalktığını ve renkleri iyi gördüğünü belirten Aktan, "Görme engelime rağmen resim yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda yakından renkleri zor seçmeme rağmen, sabırla boyamaya çalışıyorum. Görme engeli olan insanlar da resim yapmayı bırakmasınlar. Yüzde 50 görme engelim olduğu için bunu başarabiliyorum. O nedenle benim gibi olanlar resim yapmayı bırakmasınlar. Resim yaparken normalde olan dünyamdan daha farklı bir dünyaya giriyorum. Renkler beni daha farklı bir dünyaya götürüyor, diyebilirim. Bir anlamda resim yaparken görme engelim kalkıyor" diye konuştu.

ANNESİ: RESİM KURSUYLA SOSYALLEŞTİ

Annesi Cemile Aktan kızının resim kursuna katılmasıyla sosyalleştiğini belirterek, "Elif, Babaeski Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslar sayesinde resim yapmaya başladı. O arada kurslar birlikte hem oradaki ortamı sevdi hem de resim yapmayı sevdi. Zamanla kendini geliştirdi. Bu süreçte daha merak sardı, resim yapmaya. Sosyal yönden bu sayede çok gelişti. En büyük hayali sergi açmak. İnsanların görmesini istiyor. Onun kendini geliştirmesi beni çok mutlu ediyor. O varsa biz varız, o benim her şeyim" dedi.

'ÇOCUKLARI SOSYALLEŞTİRİN'

Kızı Elif'in resim yaptığı sırada çok mutlu olduğunu söyleyen Cemile Aktan, "Engelli ailelere tavsiyem, çocuklarını sosyalleştirsin. Çeşitli faaliyetler duydukları zaman mutlaka çocuklarını oralara yönlendirsin. Hem sosyal yönden gelişmesi, hem de mutlu olması açısından çok önemli bu. Elif'in görme engeli de var. Resim yapmaya başladıktan sonra duygusal açıdan bu engelinin önüne geçti diyebilirim. Daha önce insanlara bakmıyordu, resim sayesinde insanlara ve hayata daha odaklanabiliyor artık. Renkleri yakından seçebiliyor. Mesafe uzaklaşınca seçemiyor. Her alanda görme engeli nedeniyle zorlanıyor ama resim yaparken zorlanmıyor çünkü çok seviyor. Resim yapmak onun yaşam sevinci diyebilirim" şeklinde konuştu.

KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR
KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR

Halk Eğitim Merkezi, Görme Engelli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ SP'Lİ VE YÜZDE 50 GÖRME ENGELLİ ELİF'İ, YAPTIĞI RESİMLER HAYATA BAĞLIYOR - Son Dakika


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