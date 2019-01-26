Son Dakika Haberleri: Sp Safranbolu Belediye Başkan Adayını Tanıttı

Sp Safranbolu Belediye Başkan Adayını Tanıttı

1 saat önce

Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından Safranbolu Belediye Başkan Adayı tanıtımı yapıldı.

Sp Safranbolu Belediye Başkan Adayını Tanıttı, System.String[]
Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından Safranbolu Belediye Başkan Adayı tanıtımı yapıldı.

Saadet Partisi İl Başkanı Muhsin Çebi, Safranbolu Belediye Başkan adaylarının mimar Orhan Gökmen olduğunu açıklayarak, Saadet Partisi'nin, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere Karabük merkez ve tüm ilçelerde en güçlü adaylarla seçim çalışmalarına başlayacağını kaydetti.

Çebi, "Belediyecilik anlamında hem işin ehli, şehirciliği bilen donanımlı ve vasıflı arkadaşlarımızı tercih ederek adaylarımızı belirledik. Bizler inanıyoruz ki, Karabük, Safranbolu ve diğer ilçelerimizin makus talihini bu seçimlerde kıracağız." dedi.

Safranbolu Belediye Başkan adayı Orman Gökmen ise, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, "Her şey hayalle başlar. Biz inanıyoruz ki, umut varsa imkan da vardır. Milli görüş belediyeciliğinde tarih yazan hizmetlerimizi bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız birleştirici, şeffaf ve katılımcı bir belediye başkanlığı yapmak olacaktır. Dürüstlük, sadakat, adil olmak, kamu kaynaklarını düzenli bir şekilde harcamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır." dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:52 Kaynak: İHA

Karabük, Saadet Partisi, belediye başkan adayı, Safranbolu, Politika
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