Sp Talas Belediye Başkan Adayından Orhan Say ve Rıfat Yıldırım'a Ziyaret
29 dakika önce
Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak, Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Saadet Partisi Talas
Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak, Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan SP Talas Belediye Başkanı Adayı Harun Toprak; "Sizleri ziyaret ederek fikirlerinizi almamız bizim için önemli. Bu yüzden ziyaretlerimize sizlerle başladık. Biz, Talas için elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Talas ilçemizi 1 Nisan
sabahı Milli Görüş Belediyeciliği ile tanıştıracak ve hak ettiği hizmete kavuşturacağız" dedi.
Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say da, ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek, Toprak'a çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:51 Kaynak: İHA
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