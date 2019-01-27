Son Dakika Haberleri: Sp Talas Belediye Başkan Adayından Orhan Say ve Rıfat Yıldırım'a Ziyaret

Sp Talas Belediye Başkan Adayından Orhan Say ve Rıfat Yıldırım'a Ziyaret

29 dakika önce

Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak, Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sp Talas Belediye Başkan Adayından Orhan Say ve Rıfat Yıldırım'a Ziyaret, System.String[]
Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak, Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan SP Talas Belediye Başkanı Adayı Harun Toprak; "Sizleri ziyaret ederek fikirlerinizi almamız bizim için önemli. Bu yüzden ziyaretlerimize sizlerle başladık. Biz, Talas için elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Talas ilçemizi 1 Nisan sabahı Milli Görüş Belediyeciliği ile tanıştıracak ve hak ettiği hizmete kavuşturacağız" dedi.

Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say da, ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek, Toprak'a çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

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