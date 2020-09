SP Van İl Başkanlığı Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi - Son Dakika

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı açıklamada Kapıköy Sınır Kapısının açılması istedi.

İl binasında düzenlediği basın açıklamasında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, Kapıköy Sınır Kapısının yaklaşık 7 aydır kapalı olması nedeniyle birçok sektörün ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Korona virüs salgınının İran'da başlamasının ardından Kapıköy Sınır Kapısının 23 Şubat'ta giriş çıkışa kapatıldığını ifade eden Başkan İlhan, "7 aydan fazla süredir sınır kapısının kapalı olması, başta turizm sektörü olmak üzere birçok sektörde ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştur. Fakat 1 Haziran sonrası Rusya ve birçok Avrupa ülkesinden ülkemize turist geliş gidişi söz konusudur. Tahran'dan İstanbul'a her gün uçak kalkmakta ve her geçen gün bazı firmalar yeni seferler düzenlemeye yönelik adımlar atmaktadır. Bunun yanı sıra Antalya ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimize hava yoluyla turist taşınmaktadır. Ülkemiz genelindeki sınır kapılarının çoğunda gerek yük taşımacılığı gerek yolcu taşımacılığı gerekse yaya giriş çıkışı mevcuttur. Her ne hikmetse Van'ın mevcut tek sınır kapısı olan Kapıköy Sınır Kapısı, her türlü giriş çıkışa kapalıdır. Van ekonomisinin iki temel ayağından biri olan turizm ve sınır ticaretinin sekteye uğraması nedeniyle ilimizde bazı oteller kapanmış, birçok otel ise yüzde 10 -15'lik doluluk oranı nedeniyle ayakta kalma uğraşı vermektedir" dedi.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Kapıköy Sınır Kapısının gerekli tedbirler alınarak açılmasını istediklerinin altını çizen İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak sormak istiyoruz. Korona virüs, havayoluyla taşınmıyor da sadece karayoluyla mı taşınıyor? Korana virüs Rus, Alman gibi turistlerce taşınmıyor da sadece İranlı turistlerce mi taşınıyor? Korona virüs ülkemizde ki diğer sınır kapılarından giriş yapmazken, sadece Kapıköy Sınır Kapısından mı giriş yapıyor? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Kapıköy Sınır Kapısının gerekli tedbirler alınarak derhal açılmasını, havayoluyla taşınan yolculara hangi uygulamalar yapılıyorsa, sınır kapılarından giriş-çıkış yapan yolculara da aynı uygulamalar yapılarak izin verilmesini, yük taşımacılığı yapan araçlara da sınır ticaretinin canlanması adına ivedi olarak gerekli izinlerin verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN