Son Dakika Haberleri: SPA personelleri sezona pasta keserek veda etti
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SPA personelleri sezona pasta keserek veda etti

1 saat önce

Antalya'da otel bünyelerinde hizmet veren SPA çalışanları, yoğun geçen turizm sezonuna geleneksel hale gelen personel gecesiyle veda etti.

SPA personelleri sezona pasta keserek veda etti, System.String[]

Antalya'da otel bünyelerinde hizmet veren SPA çalışanları, yoğun geçen turizm sezonuna geleneksel hale gelen personel gecesiyle veda etti. Tüm personelin bir araya geldiği gecede, çalışanlar sezon yorgunluğunu ve stresini attı.


Geceye özel olarak hazırlanan bir teknede bir araya gelen SPA personeli, hem eğlenceli bir akşam geçirerek yorgunluklarını attılar hem de geride kalan sezonu değerlendirdiler. Başarılı bir sezonu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sönmez, "Burada bir aile ortamında çalışıyoruz. Yakaladığımız başarının da en büyük sebebi birbirimize bu şekilde bakabilmek. Ben tüm çalışma arkadaşlarımıza böylesine güzel ve büyük bir aile oldukları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Önümüzdeki yıl daha da büyüyeceklerini ifade eden Sönmez, "Bu yıl çok yoğun ancak bir o kadar da güzel bir sezonu geride bıraktık. Sizlerin özverili çalışması başarımız ile birlikte ailemiz de büyüyor. Önümüzdeki yıl burada daha kalabalık bir ekiple bir arada olacağız. Ben hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde başarımız sürecektir" dedi.


Firma çalışanları gecenin sonunda pasta keserek eğlenceyi noktaladı. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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