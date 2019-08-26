Son Dakika Haberleri: Space Jam 2 Filmi
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Space Jam 2 Filmi

39 dakika önce

Space Jam 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Space Jam 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Space Jam 2 Filmi, System.String[]

1996 yapımı Space Jam'in devam filminin yapımcılığı Warner Bros. tarafından gerçekleştirilirken yönetmenliğini ise Malcolm D. Lee üstleniyor. Filmin başrolünde ise bu kez Michael Jordan'ın yerine LeBron James yer alıyor.

Yönetmen: Malcolm D. Lee

Senaryo: Tex Avery, Alfredo Botello, Andrew Dodge , Willie Ebersol, Chuck Jones, Justin Lin

Oyuncular: LeBron James, Cassandra Starr, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba, Greice Santo , Katie McCabe, Julyah Rose, Daria Johns, Harrison White, Rocio Vidal, Derrick Gilbert, G. Lane Hillman, Robert Butler

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Space Jam 2

Yapımcı Firma: Warner Animation Group

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.07.2021


Space Jam 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Michael Jordan, Warner Bros, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:53 Kaynak: InterSinema.com
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